Лицарський турнір у Миколаєві: удари з усієї сили та ніякого жалю до жінок

Справжній лицарський турнір відбувся цими вихідними в Миколаєві.

На фестиваль Кубок Ольвії приїхали понад 60 лицарів з різних міст України і Молдови. 25-кілограмові обладунки, мечі і щити.

Бій у важких металевих обладунках з мечами – це не тільки театральне дійство для глядачів. Це змагання. Два роки – історичні середньовічні бої – офіційний вид спорту.

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Організатори фесту – миколаївські цінителі середньовічних лицарських турнірів.

На змаганнях лицарів все по-справжньому: повний контакт, удари з усієї сили. Хіба що не ллється кров. Мечі не гострі, але металеві. Тож, синці, забої і переломи – звична річ. Не шкодують й жінок-лицарів.

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Опубліковано Червень, 05 в 13:43



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