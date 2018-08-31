Людей продали разом із гуртожитком! Хто винен і чого бояться мешканці

Хоча від початку відкриття кримінального провадження солом’янським управлінням поліції за фактом шахрайства та підробки документів минуло понад 2,5 місяці. Мешканці двох гуртожитків обурені бездіяльністю правоохоронців.

Їхні приміщення продали за сумнівними схемами і без згоди самих людей. Новий власник спочатку погрожував мешканцям величезними боргами і навіть виселенням, нині намагається домовитися.

Яким чином пану Попову вдалося купити два гуртожитки як нежитлові, разом із прописаними у них людьми – досі загадка.

Тим часом адвокати 67-ми ошуканих людей самі знайшли того, хто перевів два житлові об’єкти в нежитлові. Державний реєстратор КП Добробут – Донський Ярослав Сергійович. Зареєстроване воно у селі Литвинівка -за 50 км від Києва.

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Філія у Києві на Коцюбинського 4б була, але давно.

Як виявилося клопотання до суду про доступ до необхідних документів передали лише тоді, коли Факти звернулися з проханням прокоментувати розслідування.

Тим часом адвокати кажуть – розплутати історію із продажом гуртожитків легко – необхідно отримати документи у державного реєстратора та приватного нотаріуса, хто і як продав приміщення з людьми.

Тим часом мешканці бояться, що можуть остаточно втратити свої законні метри і обіцяють боротися до кінця.

До слова, чорні схеми у Києві: гуртожиток продали разом із людьми.

Опубліковано Серпень, 31 в 20:51



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