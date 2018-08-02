Люди втрачають свідомість. Як правильно рятуватися від спеки та брудного повітря

Дихати нічим – погодні умови закрили Київ наче консервну банку. Рівень забруднення повітря подекуди перевищує норму у 6 разів – повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Особливо небезпечно дихати в районах площ Бессарабської і Деміївської, Оболонського проспекту, вулиці Довженка і проспекту Перемоги – там шкідливі речовини зашкалюють, йдеться про діоксид азоту і формальдегід.

Кияни зізнаються, зміни на собі відчули. Здебільшого розповідають про сонливість, запаморочення в голові та поганий сон.

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Рятуватися здоровим способом життя радять лікарі. Від шкідливого смогу можна втекти до парків, лісів та озер. Якщо такої можливості немає – принаймні менше ходити біля жвавих доріг.

До слова, чим в Україні обробляють врожаї, що це вбиває людей та екологію.

Опубліковано Серпень, 02 в 13:54



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