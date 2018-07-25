Максимальне маскування і 40 кг спорядження – тонкощі снайперської роботи на фронті

Їхня робота засекречена. Обличчя снайпери ховають під товстим шаром спеціальної фарби аби шкіра не блистіла на сонці. Максимальне маскування це один із елементів підготовки бійця перед виходом на завдання.

Снайпер – це універсальний солдат, адже слід бути максимально натренованим аби рука не здригнулась при величезних фізичних навантаженнях.

Вага стандартного спорядження Артема, який сам важить 75 кг, під час завдання – 40 кг. Це гвинтівка, прибори спостереження, сухпайок, боєприпаси, вода. Та паралельно слід тримати в голові всі розрахунки, адже часто снайперу доводиться робити один, але фатальний для його противника постріл.

Навчання на полігоні максимально наближені до бойових. Снайперська пара виходить на рубіж. В цей час кулеметники на гранатометники чекають на сигнал.

Дії повинні бути злагоджені. Слід зробити так, аби хлопки снайперських гвинтівок потонули в кулеметних чергах та вибухах мін. Це дозволить не виявити ворогу розташування снайперів.

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Снайпер може весь вогонь вести одиночними, але це дуже небезпечно для його життя, адже з того боку є контрснайперська боротьба. Ефективніше звісно працювати під прикритям.

На навчаннях слід відпрацювати всі сценарії. Наступний етап – евакуція пораненого. Вояки запросили вогневе прикриття та готуються до відходу. Після надання першої медичної допомоги товаришу снайперська пара продовжує відхід до місця евакуації.

Під час виконання завдання снайперська пара була виявлена противником, одного снайпера було поранно і зараз під прикриттям стрілецької зброї відбувається евакуація нашого бійця.

Командування операції обєднаних сил зазначає – ці навчання наближені до бойових умов аби відшліфувати рівень підготовки наших фахівців. Адже на фронті ворог постійно застосовує своїх стрільців.

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Опубліковано Липень, 25 в 16:48



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