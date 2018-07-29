Літня відпустка 2018: де та за скільки відпочивають нардепи

Вже кілька тижнів як народні обранці пішли у відпустку. Але на популярні Мальдіви, Сардинію чи Сейшели, як запевнили наших журналістів політики, вони цього літа не поїдуть.

По-перше, дорого, а по-друге, треба декларувати усі витрати. Тож, кажуть, обрали більш дешеві курорти.

Та чи насправді це так? – Перевіримо восени. Ну а поки розповімо: хто й куди планував їхати на відпочинок і скільки грошей обіцяв на нього витратити.

На моря й острови, у гори і в екскурсійні тури Європою. Цього літа народні обранці не стали змінювати своїм традиціям, обираючи відпочинок.

Дивіться: Відпочинок у Болгарії: як дістатися, ціни на житло та продукти

От приміром, Дмитро Добродомов вирушає в екзотичний Туніс. І навіть розповів скільки грошей планує там витратити.

Стільки ж розраховує залишити на морському узбережжі Туреччини або Єгипту і депутат Леонід Козаченко

Водночас найбільшим попитом серед політиків користуються гірські курорти, де й мінеральної водички можна попити, що полюбляє Віктор Чумак.

І на квадроциклі поганяти по схилам, як запланував собі Володимир Парасюк. Або просто пожити в наметі, як збирається Ігор Гринів.

Як з’ясувалось, захоплюються під час відпустки нардепи навіть походами у музеї.

А загалом же більшість політиків нам ледь не божилися: якщо й відпочиватимуть, то виключно в Україні.

Мустафа Найєм традиційно поїде в Ужгород. А от парламентського поета і композитора Євгена Рибчинського і Київ цілком влаштовує.

Що ж, хто куди їздив і на яких курортах відпочивав – дізнаємося по засмазі, коли нардепи вийдуть з відпустки.

До слова, куди поїхати на День незалежності: ціни та маршрути.

Опубліковано Липень, 29 в 21:25



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.