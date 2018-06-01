Малеча з недитячими проблемами: як в Україні допомагають дітям у притулках

В Україні багато малечі стикається з недитячими проблемами: насильство, голод і абсолютна самотність. Факти ICTV побували у притулку, де допомагають знедоленим дітям.

Більше 10 років він працює лише за кошти благодійників, без жодної підтримки держави. Нині Українська біржа благодійності влаштувала тут справжнє свято для малечі та паралельно збирала кошти – аби Центр міг продовжувати повертати дітям їхнє дитинство .

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В Центрі живе 33 вихованці. Від 3 до 15 років. Хотіли б прийняти більше, та не вистачає потужностей, зізнаються у Фонді.

До слова, як уряд Португалії піклується про біженців.

Опубліковано Червень, 01 в 21:53



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