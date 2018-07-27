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Малюнки предків і місця сили – скелі Довбуша на Прикарпатті

Малюнки предків і місця сили. На Прикарпатті є унікальні, і навіть таємничі скелі, яким понад мільйон років.

Завдяки красивій природі цю місцину називають українською Швейцарією. Тут радо зустрінуть, смачно нагодують, утім, її незаслужено оминають туристи – насамперед через жахливі дороги.

Це скелі Довбуша. Їм мільйони років, їх недарма називають місцем сили. Вони бачили розквіт людства і загибель цивілізацій. Пам’ятають доісторичних людей, колись ці могутні камені були фортецею, скельним монастирем, укріпленням опришків і повстанців. Це місце захоплює історією та зачаровує природою.

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А ще тут смачно нагодують. Ситний карпатський обід коштує максимум 100 гривень.

Усього за 100 гривень запропонують сон на вуликах, лазня чи купання в чані – коштуватимуть півтисячі гривень. В озері можна порибалити – впійману форель приготують на обід. Проживання в номері – 250-400 гривень.

Раніше Факти ICTV писали про міст смерті на Прикарпатті, який тріщить по швах.

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