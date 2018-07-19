Маневри під обстрілами та війна за дорогу: як медики рятують життя на Передовій

Оксана – педіатр, працювала дитячим лором. Уже 2 роки військова лікарка. Жартує, вмовляти армійців прийняти ліки або поїхати на обстеження часом складніше, ніж дітей. Зараз, під час хлібного перемир’я, у військових медиків роботи поменшало. Переважно військові звертаються з алергіями, підвищеним тиском, проблемами зі шлунком.

Травень тут, у Зайцевому, був дуже гарячий. Оксана пригадує, як рятували важкопораненого бійця під ворожим артилерійським обстрілом.

Дуже багато у порятунку пораненого залежить від водія швидкої. Адже потрібно везти армійця не тільки максимально швидко, а й оминати численні ями, маневрувати під обстрілами і часом самому воювати за дорогу.

Рюкзак заповнений медпрепаратами, які надає держава. Усього вистачає, каже Наталя, але врятувати вдається не завжди – як от пораненого з ушкодженою сонною артерією.

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Найважливіше на фронті, коли на рахунку кожна секунда, надати домедичну допомогу. Всі бійці бригади вміють накласти джгут та ввести знеболювальне, запевняє начальниця медичної служби.

Уже потім допомогу надають санінструктори, після цього пораненого відправляють у найближчий шпиталь і звідти, якщо потрібно, в Дніпро, Харків чи Київ. Зазвичай бійця евакуюють менше, ніж за годину.

Медики радіють бодай такому перемир’ю, бо менше поранених і загиблих українських військових.

До слова, у районі Станиці Луганської ворог вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін для зриву виконання рішення Тристоронньої контактної групи.

Опубліковано Липень, 19 в 19:37



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