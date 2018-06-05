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Мар’їнка, Водяне, Бутівка – найгарячіші точки на Донбасі сьогодні

Шахта Бутівка щодня у фронтових зведеннях. Тиша тут оманлива, і будь-якої миті може перетворитися на сильний бій. Окупанти гатять по вже майже знищеній копальні, не шкодуючи арсеналу озброєння.

Віталій – один із наймолодших захисників Бутівки. У свої 19 уже рік на фронті. І хоч батьки були не в захваті від його бажання піти воювати, Віталій підписав контракт.

Дивіться: Без світла, зв’язку, під обстрілами – найгарячіші точки на Донбасі

Перший сильний обстріл хлопець пережив тут, на шахті Бутівка. За кілька метрів від нього упав вистріл від ручного протитанкового гранатомета.

Віталія врятувало те, що був в окопі. Скільки обстрілів пережив Андрій, уже й не порахує. Він на фронті з 2014. Перелік гарячих точок, у яких побував, вражає.

Щастя, Мар’їнка, Красногорівка. У Красногорівці був поранений. Одужав  – і знову на передову.

Андрій дивується, чому окупанти не припиняють гатити по шахті Бутівка. Адже копальня вже й так перетворилася на купу цегли й залізяччя. Кремлівські найманці намагаються зрівняти її з землею.

Шахта Бутівка – зовсім поруч із окупованим Донецьком. Вона відкриває підступи до Авдіївки – міста, яке стало не по зубах проросійським  бойовикам.

Відстань же між нашими позиціями та ворожими всього кілька десятків метрів. Тож українські армійці часто бачуть і чують окупантів.

До слова, на Донбасі загинув брат Гонгадзе.

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