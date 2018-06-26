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Маршрутку відкинуло в лоб вантажівки! На Рівненщині в ДТП загинуло 4 пасажира

Місце жахливої аварії, яка вмить забрала життя 4-ох людей. Тут досі на узбіччі лежать рештки автомобілів та закривавлені речі пасажирів маршрутки, що їхала з Києва і щойно минула Сарни.

Від удару маршрутку відкинуло на зустрічну просто в лоб вантажівки. Цистерна й досі стоїть у полі край дороги. Водій вантажівки майже не постраждав, на відміну від пасажирів маршрутки. Її шофер та двоє пасажирів загинули на місці. Другий водій мікроавтобуса, котрий сидів на пасажирському сидінні, помер за півгодини. 9-ро людей доправили до лікарні.

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Олена з чоловіком Романом  були у цій маршрутці. Жінка каже: вони і решта пасажирів  їхали на роботу до Польщі з Києва. Останнє, що пам’ятає – як розмовляла з мамою по телефону. Отямилася вже в лікарні. А от чоловік нині у вкрай важкому стані. Тепер над усе жінка хоче, аби чоловік вижив.

20-тирічного водія мерседеса на іноземній реєстрації затримали. Він житель Сарн. Попередню інформацію, що молодий чоловік був нетверезим, самі правоохоронці спростували. Більше деталей в поліції поки не розголошують.

Слідчі готуються оголосити молодику підозру в скоєнні злочину, а також обиратимуть йому міру запобіжного заходу.

До слова, у Ріо-де-Жанейро знайшли мертвим британського репера-альбіноса Кенні Мукенді, який з квітня 2018 вважався зниклим без вісті.

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