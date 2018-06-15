Масаж, клімат-контроль та збалансована їжа: як доглядають за свинями австрійці в Україні
На Черкащині вже сім років працює австрійський фермер Томас. На землях колишнього колгоспу відбудував свиноферму.
Головне правило його господарювання – жодних антибіотиків у раціоні підопічних, лише натуральні корми та індивідуальний підхід до кожної тварини.
Тваринам – щоденний масаж, увага та індивідуальний раціон. Працівникам – тренінги, семінари, робота з психологом-філософом і щомісяця походи в музей.
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Комфортну для тварин температуру підтримує клімат-контроль. Головна увага – збалансованому годуванню. Харчі подає автоматична кормова лінія.
Якісні корми, толкові менеджери і фахові працівники – це філософія роботи Томаса.
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