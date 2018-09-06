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Машина в коробці – арт інсталяція Peugeot 5008

Мрія дитинства – іграшкова машина в коробці з дверима та капотом, що відчиняються, литі диски. Саме таку машину на незвичній арт інсталяції в Києві можна побачити. Але в коробці машина справжня.

Тож на цій арт інсталяції любителі кросоверів мають змогу не тільки познайомитися ближче з Peugeot 5008, дізнатися про його інновації, а й зробити фото.

– Просторий 7-місний салон, а також ергономіка дозволяють проводити активно час за містом, а також насолоджуватися автомобілем в дорожньому потоці. Економічний та сучасний двигун, в поєднанні з коробкою передач останнього покоління, роблять цей автомобіль динамічним і економічним, що дозволяє насолоджуватися і отримувати задоволення від водіння, – говорить Віктор Корділевський, генеральний директор Peugeot Citroën Україна.

Арт інсталяцію, що спонукає мріяти, ставити цілі та досягати їх, можна буде побачити до середини вересня.

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До слова, з 1 вересня смуги для руху транспорту в містах та селах дозволяють малювати вужчими на третину.

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