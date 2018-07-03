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Масове отруєння і кома: чим нагодували дітей в таборі Славутич під Києвом

В дитячому таборі на Київщині масове отруєння. Занедужали 12 дітей, одна з них – 8-річна дівчинка в комі.

За даними слідства, компанія-орендар незаконно провела його реконструкцію і безпідставно оформила право власності на дитячий заклад.

Інспекція у табір навідалась уже сьогодні зранку, але їх кілька годин не впускали.

Врешті фахівці змогли провести обстеження. Вони взяла проби їжі, якою годують дітей. За фактом масового отруєння прокуратура Київської області почала кримінальне провадження.

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Сам заклад продовжує працювати і у ньому залишились понад 200 дітей. Тут запевняють – санітарних норм дотримуються.

До слова, сотні українців поневіряються в аеропортах по всьому світу – так розпочався сезон відпусток літо-2018, у  всіх на вустах туристичний колапс, який отруїв відпустку багатьом родинам.

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