Масштабного затоплення сіл не буде! На Луганщині відкачають воду з копалень

За півтора кілометра до лінії зіткнення, та ще й затоплена. На шахті Золоте на початку травня сталося те, про що попереджали 4 роки.

Вода, яку припинили відкачувати з копалень після окупації Донбасу, прорвалася. Зовні води не видно, вона глибоко під землею, затопленою лишилась із частина обладнання шахти.

Усе сталося на глибині 775 метрів. Людей тоді дивом вдалося евакуювати. Потік перегородили бетонними плитами.

На глибину, де стався прорив, журналістів не пускають. У Міненерго кажуть, шахта напівзатоплена. Щодня прибуває по півтора метра води.

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На схемі, яку опублікував заступник Міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука, усе виглядає так.

Вода на Золоту перетекла із копальні Голубівської через Шахтарську і Родіну. Адже це – єдиний комплекс.

І таке майже всюди. По сьогоднішній день з непідконтрольних територій не вживаються ніякі заходи по відікачці води, для них це не проблема.

Держава виділила понад 131 млн з резервного фонду. Рішення ухвалили за тиждень до прориву – доти тривала паперова тяганина. Тому обладнання підвозять лише тепер.

Там доречно збудувати посилений водовідливний комплекс, який зустріне водоприплив і буде відкачувати всю цю воду на поверхню.

Якщо цього не станеться, будуть затоплені всі шахти, всі території, а разом з ними – селища, населені пункти.

До слова, у Кіровоградській області розбився автобус з шахтарями.

Опубліковано Червень, 25 в 11:30



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