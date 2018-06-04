Математика англійською та співи з дітьми: альтернативна школа у Харкові

Від альтернативного класу – до цілої альтернативної школи. Такий шлях пройшли двоє педагогів-однодумців, створивши у Харкові особливий навчальний заклад, який вже 20 років успішно діє.

Тут математику вчать англійською, дітей не муштрують, випускні святкують не розмахом, а з користю.

Тут ніколи не відрахують за погані оцінки, а от за хамство чи бійку – легко.

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У мороз і дощ він добирається до школи велосипедом. Та щоранку зустрічає дітей на ґанку. Це Олександр – директор альтернативної школи.

20 років тому розробили власну методику вивчення мови – діти багато слухали та говорили, вчителі записали сотні касет, а на уроках співали разом з дітьми і вчили вірші.

Вчити мову за фільмами цікавіше й ефективніше.

Вартість навчання тут 4,5 тисячі гривень на місяць.

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Опубліковано Червень, 04 в 11:30



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