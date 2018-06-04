Факти / Відео / Україна / Математика англійською та співи з дітьми: альтернативна школа у Харкові/

Математика англійською та співи з дітьми: альтернативна школа у Харкові

Від альтернативного класу – до цілої альтернативної школи. Такий шлях пройшли двоє педагогів-однодумців, створивши у Харкові особливий навчальний заклад, який вже 20 років успішно діє.

Тут математику вчать англійською, дітей не муштрують, випускні святкують не розмахом, а з користю.

Тут ніколи не відрахують за погані оцінки, а от за хамство чи бійку – легко.

Дивіться: Сучасний спортзал від АТОвців на Вінниччині: мета та хто може займатися

У мороз і дощ він добирається до школи велосипедом. Та щоранку зустрічає дітей на ґанку. Це Олександр – директор альтернативної школи.

20 років тому розробили власну методику вивчення мови – діти багато слухали та говорили, вчителі записали сотні касет, а на уроках співали разом з дітьми і вчили вірші.

Вчити мову за фільмами цікавіше й ефективніше.

Вартість навчання тут 4,5 тисячі гривень на місяць.

Раніше Факти ICTV писали, як привчити дитину до читання.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

діти
Як привчити дитину до читання: поради та книжки для підлітків
Малеча з недитячими проблемами: як в Україні допомагають дітям у притулках
Що бачу уві сні, те й малюю: 11-річний художник підкорює Європу
Почали чхати та кашляти: чим отруїли дітей у Харкові
Сезон регат у Києві: як 9-річні спортсмени змагалися з вітром
Якими будуть школи України: комп’ютеризоване лего та сучасні кабінети
Що таке булінг і як врятувати дитину від цькування
Літній заробіток школярів: де знайти роботу і не бути ошуканим

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка