Медіафорум Праволюдяність: як захиститися від дискримінації

В Україні люди, чиї права порушили, часто звертаються по допомогу до ЗМІ. Як журналістам зацікавити та привернути увагу до проблем людей, які зазнають дискримінації – вчилися 70 студентів на спеціальному медіафорумі Праволюдяність.

70 майбутніх журналістів мають знати, як боротися з дискримінацією у будь-яких проявах за допомогою слова. Цьому експерти вчили їх три дні. Тема болюча, тому що 40% українців зіткнулися з дискримінацією особисто, стверджують соцопитування.

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Кожен з учасників – показав результати своєї роботи на правозахисну тематику. Автори десятьох найкращих – отримали грошовий приз.

До слова, чи реально відмовитися від соцмереж.

Опубліковано Серпень, 30 в 10:58



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