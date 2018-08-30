Факти / Відео / Україна / Медіафорум Праволюдяність: як захиститися від дискримінації/

Медіафорум Праволюдяність: як захиститися від дискримінації

В Україні люди, чиї права порушили, часто звертаються по допомогу до ЗМІ. Як журналістам зацікавити та привернути увагу до проблем людей, які зазнають дискримінації – вчилися 70 студентів на спеціальному медіафорумі Праволюдяність.

70 майбутніх журналістів мають знати, як боротися з дискримінацією у будь-яких проявах за допомогою слова. Цьому експерти вчили їх три дні. Тема болюча, тому що 40% українців зіткнулися з дискримінацією особисто, стверджують соцопитування.

Дивіться: Творчість, ремесла та побут – етнофестиваль на честь Франка на Львівщині

Кожен з учасників – показав результати своєї роботи на правозахисну тематику. Автори десятьох найкращих – отримали грошовий приз.

До слова, чи реально відмовитися від соцмереж.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справа на 600 рублів. Чому Білорусь не захистила журналістів
левшина
Нове гучне затримання журналістки в Білорусі
“Руський мір” в Африці. Хто вбив Орхана Джемаля і його групу
Потрібна згода! Журналістам можуть заборонити знімати депутатів у Раді (ДОКУМЕНТ)
Відкриєш через 20 років: вмираюча журналістка залишила послання 2-річному синові
В Києві відбувся турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup
Христина Соловій та Марія Бурмака виступлять на головній сцені Via Carpatia у Криворівні
7 причин поїхати на Перший міжнародний форум Східної та Центральної Європи Via Carpatia

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка