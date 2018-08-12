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Медовий спас 2018: який мед обрати та ціни

Мед тече рікою – цими днями у столичному Пироговому триває фестиваль, присвячений цьому солодкому продукту.

На носі Медовий спас. Виробники поспішають похизуватись своїм свіжим і запашним нектаром.

Бджолярі переконують, попри неврожай, ціни на цьогорічний мед не піднімали. За літру меду з акації чи липи бджолярі просять 200 гривень. З лаванди пів літри вартує 300 гривень.

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З іншого кінця майданчика розлітається запах сушених трав. А біля них, як бджілки народні майстрині. Вони вчать всіх охочих складати букетики маковейчики.

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