Медовий спас 2018: який мед обрати та ціни
Мед тече рікою – цими днями у столичному Пироговому триває фестиваль, присвячений цьому солодкому продукту.
На носі Медовий спас. Виробники поспішають похизуватись своїм свіжим і запашним нектаром.
Бджолярі переконують, попри неврожай, ціни на цьогорічний мед не піднімали. За літру меду з акації чи липи бджолярі просять 200 гривень. З лаванди пів літри вартує 300 гривень.
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З іншого кінця майданчика розлітається запах сушених трав. А біля них, як бджілки народні майстрині. Вони вчать всіх охочих складати букетики маковейчики.
Раніше Факти ICTV писали про вуличну їжу, що влітку краще не купувати та поради від лікарів.
2018-08-12
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