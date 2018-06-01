Медичні ралі у Черкасах: за що змагаються і які завдання

Медичні ралі у Черкасах. Сорок машин екстреної медичної допомоги з України, Литви та Польщі, 3 дні змагань і майже шістсот завдань з практики та теорії. Все – з реального життя.

Чотири швидкі з Польщі та Литви і 40 екіпажів з 20 областей України, до Черкас з’їхалися бригади карет невідкладної допомоги, аби позмагатися за першість. Аби потрапити сюди, литовці провели в дорозі 19 годин. З Валдесом з Клайпеди перевіряємо, як на черкаських дорогах водії поступаються швидким.

У Литві ігнорування спецсигналів – грубе порушення. За литовськими нормативами, містом швидка має прибути до хворого за 15 хвилин, у село – за 25. Там в цей час вкладаються.

Команда з Одещини повністю укомплектована: готова і в змаганнях, і в реальному житті врятувати постраждалого. Радіє, що бригади швидких, які обслуговують села, можуть чомусь навчитись і подивитись на роботу іноземних колег.

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У першому завданні водії долають смугу перешкод.

Майстерності водіїв могли б позаздрити аси автосалону. Третій рік поспіль судить такі змагання Рітіс Малашаускас. Він десять років працює в невідкладній допомозі в Каунасі, викладає в школі, навчає парамедиків.

Змагатимуться команди 3 дні – рятуватимуть життя, прийматимуть пологи, допомагатимуть постраждалим в ДТП. Всього майже 600 завдань. Переможець представлятиме Україну на міжнародних змаганнях.

До слова, раніше тут була стайня, де і в яких умовах працюють поліцейські у Чернігові.

Опубліковано Червень, 01 в 14:40



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