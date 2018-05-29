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Міні-Карпати у Вінниці: де зупинитись, що подивитись та ціни

Крутий підйом у найстаріший скельний храм України. Оксанівським печерам, у яких колись жили ченці, уже тисяча років, переконує дослідниця Галина Собко. Їхній вік підтверджують нескельні малюнки.

Маючи таку надзвичайну історію, люди прагнуть поділитися знаннями з туристами. Оксанівка – маленьке село на околиці Вінниччини, через Дністер уже Молдова. Тут усього півсотні дворів, живуть переважно пенсіонери. Вони роблять усе, аби розвинути зелений туризм.

Ніч проживання у сільському хостелі 80 гривень. Можна оселитися і в приватних садибах, які тут залюбки здають. Колориту відпочинку додає домашня полуниця, свіжий мед і парне молоко.

За 15 кілометрів від Оксанівки – таємнича Буша. Сюди люблять приїздити екстрасенси та містики.

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У Буші кожен другий господар займається зеленим туризмом, гостей запрошують у розмальовані будинки із стилізованими кімнатами.

Доба у хаті для родини обійдеться у 250 гривень. Окремо харчування, обід – 60 гривень, готують на  замовлення.

Доїхати до Оксанівки та Буші можна маршруткою з Вінниці – за 200 гривень. Або залізницею до Могилева-Подільського, що за 27 кілометрів звідси. Аби помилуватися міні-Карпатами та містичною Бушею можна оселитися у звичайному наметі, на природі місця для відпочинку вистачить усім.

До слова, живе у кам’яній пастці, таємниці Микулинецького замку.

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