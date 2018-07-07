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Міні-копії машин Formula 1 та Buggy – змагання радіокерованих моделей у Миколаїві

На спеціалізованій ґрунтовій трасі миколаївської автошколи – запеклі перегони. На етапі Кубка міст з автомодельного спорту змагаються копії машин Баггі. Менші за аналог увосьмеро, однак відрізняються від справжніх болідів лише розмірами.

Огляд – після кожного заїзду. Зіткнення збиває тонкі налаштування. Ще 10 років тому у перегонах найдорожча імпортна модель вигравала у саморобок. Тепер у всіх технічно однакові машини. Перемагає той, хто краще підготував модель і швидко прилаштувався до незнайомої траси.

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Перегони радіокерованих автомобільних моделей – справжній спорт. Є практика і кваліфікаційні заїзди, фінал. Але, на відміну від інших видів, у змаганнях немає вікових обмежень.

Десятирічні учасники можуть стояти з пультом поруч з ветеранами. Анатолій Єфімов півстоліття у спорті і спостерігає, як той удосконалюється.

Змагання Кубок міст відбуваються ушосте. Головне у цьому спорті – постійні тренування. За 2 дні змагань у заїздах баггі узяли участь більше 50-ти спортсменів з десяти міст країни. Наступний етап прийматиме Дніпро.

До слова, українець створив унікальний ретро-електрокар.

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