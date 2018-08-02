Міномети, гвинтівки і кулемети: якою зброєю Савченко хотіла знищити Раду

Полігон альфи поблизу Києва. Земля здригається.

Осколки зрешетили навколишні щити, так діє протипіхотна міна МОН -50. Але зірватися вона мала не на навчальному полі, а у Верховній Раді. Генеральний прокурор заявляє: це лише один з найслабших снарядів, які начебто приготували Надія Савченко та Володимир Рубан.

Правоохоронці настільки впевнені, що відкривають частину доказів для українців та стороні захисту підозрюваних. На полігоні демонструють вилучені міномети, кулемети, гранатомети, снайперські гвинтівки, десятки снарядів різного калібру. Деякі з них – вироблені на окупованій території Донбасу.

За наводками в телефонних розмовах підозрюваних та кількістю зброї експерти змоделювали сценарій теракту. Стріляти планували з Труханового острова або барж на Дніпрі – 2 групи. Операцію встигали провести за 10, максимум 15 хвилин.

Головні мішені – верховна Рада та урядовий квартал. Але поруч десятки лікарень, шкіл, дитсадків. Могли постраждати тисячі.

Генпрокурор не приховує, що справа Савченко – Рубана для нього одна з найскладніших. Він один з тих, хто особисто боровся за звільнення бранки Кремля. Історія Надії Савченко розчулила мільйони українців.

Льотчиця потрапила в полон до Росіян, героїчно трималася на показових судилищах і отримала 22 роки тюрми за начебто наводку, через яку загинули двоє російських журналістів.

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Вона трималася мужньо, не раз голодувала, а за 2 місяці після вироку її обмінюють на двох російських грушників. В Україну вона прилітає на борту президентського лайнера. Надії дають Героя України. Вона починає працювати в парламенті.

Але дуже швидко від антиросійської риторики Савченко переходить до нищівної критики української влади. Виступає за зняття санкцій з Росії. Приголомшує заявою про те, що Захарченко і Плотницький зовсім не терористи. У березні цього року Надії оголошують підозру у підготовці теракту. Вона визнає – на окупованій території була, бійців до бунту підбурювала, про гранати у Раді говорила, але то була провокація.

З Надії швидко знімають депутатську недоторканість і заарештовують. Затримують і керівника центру звільнення полонених Офіцерський корпус Володимира Рубана . Його ловлять на гарячому. На контрольно-пропускному пункті на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованих районів. Обоє підозрюваних обвинувачення відкидають. Тепер вони мають почати знайомитися з результатами слідства.

У справі 10 томів. Генеральний прокурор сподівається, що вже цього року розпочнеться суд. Прокуратура вимагатиме максимального покарання – довічного ув’язнення.

До слова, Труханів острів, баржі та гідроцикли – як Савченко планувала теракт у Києві.

Опубліковано Серпень, 02 в 20:31



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