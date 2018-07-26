Місія неможлива: Фолаут з Томом Крузом вже в українському прокаті

Сьогодні у кінотеатрах стартує прокат шостої частини американського культового кіно Місія неможлива: Фолаут. Пригодницький бойовик з Томом Крузом кінокритики називають прямим продовженням п’ятої частини – Нація ізгоїв. Режисером і тут виступив Крістофер МакКуоррі, який разом з Брюсом Геллером написав сценарій пригод головного героя Місії Ітана Ханта. Бойовик Місія неможлива: Фолаут є шостим фільмом у франшизі, перший якої вийшов в 1996 році.

Телеканал ICTV ексклюзивно покаже попередні 5 частин фільму Місія Неможлива, і є генеральним телевізійним партнером 6-ї частини.

Професійна акторська команда на чолі з Томом Крузом. Видовищні трюки, карколомні погоні, перестрілки та парад жіночих суконь. Місія неможлива 6 від сьогодні в кінотеатрах України. Головний персонаж агент Ітан Хант у виконанні – безстрашний герой, людина, для якої команда передусім. Том Круз, як завжди, неперевершено вжився у роль харизматичного переможця.

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Злочинна терористична організація кидає виклик світу, готує потужний теракт, використовуючи біологічну та ядерну зброю. Врятувати світ – місія неможлива, однак за неї береться спецагент Ітан Хант. Майстер блефу разом з командою і таємничою білою вдовою свідомо йде на свою, можливо, останню місію.

Шоста частина культової серії про пригоди Ітана Ханта була під загрозою зриву. Тома Круза не влаштовував гонорар, та згодом про все домовились. 56-річний Круз – майстер трюків і зазвичай відмовляється від послуг каскадерів. До деяких сцен з нового фільму Круз готувався два роки.

Цього разу, виконуючи гарячі сцени – актор навіть зламав ногу. Кінокритики вже оцінили його майстерність. У Місія неможлива: Фолаут, його трюки стали ще більш видовищні.

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Опубліковано Липень, 26 в 12:28



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