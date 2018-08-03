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Міський ринок їжі у Одесі: що скуштувати і чому популярний

Одеса завжди вабила туристів своїм колоритом  та гумором. Привоз, море, одеська специфічна мова. Та однією з особливостей Південної Пальміри є інтернаціональна кухня. Рік тому, в середмісті Одеси з’явилося місце, де гурмани можуть насолодитися улюбленою їжею не виходячи із однієї будівлі – це міський ринок їжі.

У кожного туриста, який завітав до Одеси є перелік місць, які необхідно відвідати – вулиця Дерибасівська, пляж Ланжерон, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи, Привоз. Та рік тому, в цьому списку з’явився ще один пункт – міський ринок їжі – рай для найвибагливіших гурманів.

У створення міського ринку їжі Алекс інвестував півмільйона доларів. І всього за декілька місяців приміщення старого банку отримало нове життя.

Сьогодні одеський міський ринок їжі – унікальний в Україні простір, де під одним дахом зібрані 22 заклади, які представляють різноманітні кухні. Тут є італійська, мексиканська, азійська. Але найпопулярніші – одеські морепродукти.

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Оскільки гастрономічна родзинка розташована в середмісті Одеси, всього за рік вона набула нечуваної  популярності.

Ще однією з особливостей закладу є відкритість. Відвідувачі самі можуть побачити, як готують їхні страви.

У вихідні в закладі виступають музичні гурти та проводять різноманітні майстер-класи. Власник міського ринку їжі зізнається: хотів створити заклад, який втілюватиме сучасну українську кухню з одеською душею. І буде поєднанням традицій і новаторства.

До слова, Генічеськ вважають одним з найкращих бюджетних курортів. Факти ICTV пропонують варіант недорогого відпочинку в Україні.

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