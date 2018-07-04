Міст з драбиною. На Франківщині люди гинуть на переправі, що з’єднує село

Відрізані від світу. Так про себе говорять жителі прикарпатського села Мислів, які упродовж десятків років, ризикуючи життям, змушені добиратися з однієї частини села в іншу – через аварійний міст.

На ньому вже не раз провалювалися селяни. Одна людина навіть загинула. Та ремонтувати небезпечну переправу чиновники не поспішають, оскільки, як виявилося, міст нікому не належить.

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Іншого шляху – як дістатися протилежного берега – немає, бідкаються люди. Найближчий міст – аж за три кілометри звідси, але він не у кращому стані.

На місці обвалу утворилась величезна дірка. Тепер, щоб вийти на міст – люди несуть із собою драбину.

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Опубліковано Липень, 04 в 21:52



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