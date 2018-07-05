Місто високих зарплат, молоді та залізної руди – як живуть у Горішніх Плавнях

Горішні Плавні на карті, але на стеллі досі Комсомольськ. Перейменоване місто не поспішає демонтувати старі написи, але взяло курс на реформи. Одна з найгучніших – телемедицина. До неї йшли власними новаціями. На прийом сюди записують за ID-картками, щоб менше черг.

За хворими в реанімації стежать з однієї кімнати. А вже за тиждень-два по всій лікарні встановлять нові компютери і розпочнуться онлайн-консультації між лікарями й пацієнтами.

Ще одна новація міста – тут воду очищатимуть не хлоркою, а спеціальною сумішшю, яка вбиває ротовіруси. Гроші на всі міські новації викопують ось тут. Це кар’єр найбільшого експортера залізорудних котунів до Європи. Найбільша телевежа Японії – теж з українського матеріалу.

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По суті місто і збудували довкола нього. Нині тут працює 8 тисяч людей. Робота небезпечна, але тепер рятує сучасна техніка. Комбінат притягує найбільше іноземних інвестицій в Україні. Тож і в міський бюджет разом із сусіднім Єрестовським дає 200 млн грн щороку.

Тож середня зарплата в Горішніх Плавнях найбільша в області – 11 тис грн. Інші економічні показники теж красномовні. Але і проблеми є. Навіть усі ці показники не затримують у місті молодь. Висококваліфіковані фахівці масово виїжджають на заробітки.

Досвічені інженери чи електрозварювальники там знаходять кращу роботу і більшу зарплату. Із масовою міграцією за кордон у Горішніх Плавнях борються доступним житлом. Ось у цьому будинку, наприклад, 36 квартир молодим людям дадуть в розстрочку на 30 років, але основні відсотки гаситиме місто.

На тутешніх вулицях, людей як на столичному Хрещатику, 50-тисячне місто і з новою – старою назвою почувається молодим і сучасним.

До слова, Сінгапур визнаний найрозумнішим містом планети.

Опубліковано Липень, 05 в 17:59



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