Місця розкуповують за лічені години: як працює літній табір у Дніпрі

Ставити намети, розпалювати багаття, орієнтуватися на місцевості за компасом – на відпочинок у скаутському таборі Дніпра з’їхалися сотні дітей.

У таборі є лекторії та школи мистецтв. Цього літа також запрацює і школа робототехніки. Для дітей тут є чимало спортивних гуртків.

Цей літній табір працює вже 4 роки. За цей час тут провели яскраві дні літніх канікул понад 15 тис дітей. Для кожного – розваги до душі.

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Учасникам допомагають максимально розкрити свої спортивні й творчі таланти. Вихователі, а їх у таборі 25, уважно стежать не лише за настроєм, а й за безпекою.

Табір безкоштовний, однак на якості відпочинку тут не економлять – цього року в будинках зробили капітальний ремонт.

Насамперед реконструювали дах, встановили нові вікна та головне – сучасну пожежну сигналізацію. Вона є в усіх корпусах та їдальні.

Загалом на ремонтні роботи витратили понад 7,5 млн грн.

Після закінчення сезону ремонт у таборі продовжать – реконструюють спальні корпуси та утеплять фасади.

До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.

Опубліковано Червень, 26 в 12:17



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