Факти / Відео / Lifestyle / Місця розкуповують за лічені години: як працює літній табір у Дніпрі/

Місця розкуповують за лічені години: як працює літній табір у Дніпрі

Ставити намети, розпалювати багаття, орієнтуватися на місцевості за компасом – на відпочинок у скаутському таборі Дніпра з’їхалися сотні дітей.

У таборі є лекторії та школи мистецтв. Цього літа також запрацює і школа робототехніки. Для дітей тут є чимало спортивних гуртків.

 

Цей літній табір працює вже 4 роки. За цей час тут провели яскраві дні літніх канікул понад 15 тис дітей. Для кожного – розваги до душі.

Дивіться: Дитячі табори в Польщі 2018: куди відправити дитину і ціни

Учасникам допомагають максимально розкрити свої спортивні й творчі таланти. Вихователі, а їх у таборі 25, уважно стежать не лише за настроєм, а й за безпекою.

Табір безкоштовний, однак на якості відпочинку тут не економлять – цього року в будинках зробили капітальний ремонт.

Насамперед реконструювали дах, встановили нові вікна та головне – сучасну пожежну сигналізацію. Вона є в усіх корпусах та їдальні.

Загалом на ремонтні роботи витратили понад 7,5 млн грн.

Після закінчення сезону ремонт у таборі продовжать – реконструюють спальні корпуси та утеплять фасади.

До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Відпочинок на Арабатській стрілці 2018: як доїхати і ціни на житло
Дитячі табори в Польщі 2018: куди відправити дитину і ціни
Дитячі табори у Карпатах та Одесі: умови, ціни та програма
Новий рік 2018 у Львові: житло на будь-який смак, розваги і ціни

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка