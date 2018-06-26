Місця розкуповують за лічені години: як працює літній табір у Дніпрі
Ставити намети, розпалювати багаття, орієнтуватися на місцевості за компасом – на відпочинок у скаутському таборі Дніпра з’їхалися сотні дітей.
У таборі є лекторії та школи мистецтв. Цього літа також запрацює і школа робототехніки. Для дітей тут є чимало спортивних гуртків.
Цей літній табір працює вже 4 роки. За цей час тут провели яскраві дні літніх канікул понад 15 тис дітей. Для кожного – розваги до душі.
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Учасникам допомагають максимально розкрити свої спортивні й творчі таланти. Вихователі, а їх у таборі 25, уважно стежать не лише за настроєм, а й за безпекою.
Табір безкоштовний, однак на якості відпочинку тут не економлять – цього року в будинках зробили капітальний ремонт.
Насамперед реконструювали дах, встановили нові вікна та головне – сучасну пожежну сигналізацію. Вона є в усіх корпусах та їдальні.
Загалом на ремонтні роботи витратили понад 7,5 млн грн.
Після закінчення сезону ремонт у таборі продовжать – реконструюють спальні корпуси та утеплять фасади.
До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.