Міцність морського кордону на Азові – будні прикордонників

Навчання українських морських прикордонників починається із першим променем сонця. Кораблі прямують до акваторії.

Морські прикордонники відпрацьовують роботу підрозділів – супровід цивільних суден і захист їх під час атаки диверсійно-розвідувальних груп противника.

Із завданням наші прикордонники впоралися добре. Втім нині перед ними ставитимуть додаткові завдання.

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Схожі навчання морської охорони напередодні провели війська ФСБ країни-окупанта. Для цього росіяни перекрили понад 2 тисячі квадратних кілометрів акваторії Азовського моря. Українські прикордонники кажуть, це зробили навмисно, щоб зупинити рух основними торгівельними шляхами.

Більшість з нинішніх захисників морських рубежів Маріуполя – кримчани, які залишилися вірними присязі, та виїхали з території тимчасово окупованого півострова. Тож служба у морському прикордонному загоні для них – справа честі. Хлопці попри складнощі обіцяють зробити все, аби наш морський кордон на Азові був міцним.

До слова, загострення на Донбасі, під вогнем околиці Горлівки.

Опубліковано Червень, 01 в 11:52



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