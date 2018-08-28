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Між війною та миром: чи готова Авдіївка до 1 вересня без пострілів

Сьогодні опівночі на Донбасі очікують старту шкільного перемир’я, однак це не означає, що наші військові мають втратити пильність і повністю довіритись ворогу. Досвід хлібного перемир’я довів, що обстрілів не поменшало. Протягом минулої доби противник 26 разів відкривав вогонь по наших позиціях, в тому числі 4 рази зі зброї, забороненої Мінськом. Двоє військових – поранені, знищено 3-х окупантів.

Ворожі снайпери – найбільша загроза на ділянці фронту поблизу Авдіївки.  До противника менше півкілометра, тож з артилерії бойовики вогонь не відкривають аби не накрити в тому числі своїх. Працюють точково коли бачать ціль. Авдіївка між війною та миром, на чергове перемир’я, цього разу шкільне, тут очікують з особливою осторогою.

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Вікторія Шляхова директор 6 школи Авдіївки. Навчальний заклад постраждав під час бойових дій 2014-го та нині все відновлено. Цього літа зробили ремонт в спортивному залі, вставили нові вікна. З 1 вересня за парти сядуть більше півтисячі школярів. Директор каже – нині в місті безпечно хоча по вечорам чути вибухи.

Тим часом в актовій залі школи діти готують виступ до святкової лінійки. І на мить забуваєш, що за кілька кілометрів звідси за ці українські кольори та нашу мову кидають до в’язниці кремлівські окупанти Донбасу.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Авдіївці відновили водопостачання

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