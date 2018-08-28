Міжнародний онлайн сервіс TransferGo. Святкуємо День Незалежності з безкоштовними грошовими переказами
Активно відсвяткувати День Незалежності України вирішила компанія TransferGo, яка забезпечує грошові перекази з Європи в Україну. Компанія організувала захоплюючі квести та конкурси на Співочому полі в Києві.
А ще на святі можна було написати листівку близьким та рідним за кордон, а компанія потурбується про її доставку.
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Згідно з даними компанії, тільки у першому кварталі 2018 року українські мігранти у країнах Європи здійснили понад 45 тис. транзакцій додому.
За підрахунками спеціалістів, протягом наступних семи років ринок цифрових грошових переказів у світі зросте у п’ять разів. Тож компанія вбачає високий потенціал ринку грошових переказів в Україну.
До слова, як святкують українці: флешмоби, військові виставки та фестивалі.
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