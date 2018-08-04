Могли б заробляти мільярди! Як збільшити туристичний потенціал України

Париж, Прага, Рим чи Венеція. Українські міста теж могли би стати Меккою для туристів.

Торік Україну відвідали приблизно 15 млн іноземців – лише на 6% більше, ніж роком раніше. Тоді як Францію, що майже така ж за територією – майже 90 млн. Найчастіше до нас їдуть з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, та Угорщини. А найпопулярніше місто для іноземців – Львів.

Він і найуспішніший приклад маркетингу міст. Адже не просто використав свою архітектурну привабливість, а й створив особливу атмосферу, яка існує у кожній популярній європейській столиці.

Завдяки неординарним закладам – місто Лева стало ще й столицею гастротуризму. Приміром, легендарну Криївку щороку відвідують понад півмільйона людей. Співвласник її та ще 2-х десятків львівських ресторанів, розповідає, крім розважальної складової, акцентують на галицькій кухні.

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Чимало атмосферних та якісних ресторанів – і в Одесі. Є в ній і історичний колорит, і мікс культур, мов та звичаїв, і без перебільшення – особливий характер. Та вражаюча, але занедбана, архітектура. Це і є однією з причин, чому Одеса і досі тільки місто-курорт, переповнене влітку і майже порожнє взимку, каже місцевий гід Анна.

А ось Київ і його історичне серце – Андріївський узвіз.

У Києві насолодитися прогулянкою не дають автівки, що гасають одна за одною вузькою вулицею, попри те, що рух тут заборонений. І транспорт непристосований для іноземців.

Секрет успіху простий: аби кожен – від таксиста, жителя, ресторатора, і аж до місцевого чиновника – робив свою роботу якісно.

До слова, архітектура, природа і відпочинок! Топ-7 найкрасивіших міст Європи.

Опубліковано Серпень, 04 в 15:45



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