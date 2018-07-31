Молекулярна кухня: що це таке та рецепти

Українці активно долучаються до молекулярної кухні. Технологія не нова, але наші ресторани лише починають вписувати дивакуваті страви у свої меню.

Молекулярна кухня – новий тренд в кулінарії. ЇЇ започаткували вчені-фізики, щоб поєднати науку і приготування їжі.

Замість звичної плити або печі потрібна ємність, що готує на низьких температурах. Технологія називається сувід.

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Завдяки постійній температурі 80 градусів, продукт зберігає свої властивості. До прикладу, м’ясо жарять при 200 градусах. Воно отримує термоопір, а олія виділяє канцероген. Тож сувід більш корисний.

Справжнє поєднання кулінарії з лабораторією – це і є молекулярна кухня. Ще одна важливість – свіжі продукти.

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Опубліковано Липень, 31 в 11:29



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