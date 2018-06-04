Мото-фестиваль Тарасова Гора 2018: ретро-мотоцикли та майстер-класи

Легендарному, одному з наймасштабніших міжнародних мото-фестивалей Тарасовій Горі, цього року 16 років.

На Черкащині зібралися понад 9 тисяч байкерів. П’ять днів фестивалю – це неймовірний драйв, ревище моторів та свобода.

Тисячі кілометрів на своїх байках долають іноземці, аби потрапити на цей фестиваль. Вони у захваті від української природи та гостинності. Естонець Юлар приїхав вперше. Жартує, наступного разу сюди – тільки вплав.

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Через погані дороги учасники фестивалю змінили свій звичний прямий шлях до Тарасової Гори. Поїхали в об’їзд, але традиції не зрадили. Кобзаря вшанували.

Тут же вздовж алей майстер-класи, сувеніри, тематичні та спортивні конкурси, ранкові руханки, йога, концерти, перегони на ретро-мотоциклах.

До слова, у Києві пройшов міжнародний хакатон.

Опубліковано Червень, 04 в 12:04



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