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Мотиваційний ранок: формула успіху від Руслани Лижичко

До чого прагнуть відомі люди, про що мріють і чим пишаються. Про це і не тільки запитаємо нашого сьогоднішнього героя.

Її запальні виступи із трембітами та дикі танці сколихнули Європу. Вона перша привезла Євробачення в Україну. Наша гостя сьогодні Руслана Лижичко. І хоча музика в її житті завжди на першому місці , активності Руслані не бракувало і на політичній сцені. Але з політикою в народної артистки стосунки не склалися.

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Проте  Руслана запам’яталася своєю активністю під час поморанчевої революції та підтримкою Євромайдану. Тоді  вона майже на 4 місяці повністю припинила концертну діяльність. Сьогодні Руслана не лише активно гастролює, а й ще є прикладом і фанатом альтернативної енергетики.

Ваш найкращий спосіб прокинутися

– Я йду одразу в холодний душ, вода має бути на першому місці.

З чого ви розпочинаєте свій день?

– З уявлення всіх справ, які я хочу зробити саме сьогодні.

Ваша формула успіху

– Я не вірю у формулу успіху.

До слова, щастя людині приносить “спокій розуму”. Досягти його допоможуть співчуття і альтруїзм, впевнений Далай-лама.

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