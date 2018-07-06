Мотиваційний ранок: формула успіху від Римми Зюбіної
Вона одна з найвідоміших українських акторок. Характерна, яскрава і з неймовірним почуттям гумору. Попри зіркові ролі – жодної зіркової хвороби. Наша гостя сьогодні актриса Київського академічного малого театру – Римма Зюбіна. Крім театральної сцени, Римма одна з небагатьох українських актрис, яка може похизуватися і цікавими ролями в кіно.
За головну жіночу роль Дарини в фільмі Гніздо Горлиці вона отримала відзнаки і нагороди За найкращу жіночу роль на престижних міжнародних кінофестивалях. Володарка численних театральних премій, Римма Зюбіна входить до ста найвпливовіших жінок України.
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Ваш найкращий спосіб прокинутися?
– Мені допомагає мій песик.
Про які моменти в житті ви жалкуєте?
– Я спочатку шкодувала, що не поїхала вчитися в Москву. А тепер розумію, що сталося все, як треба.
На що у вас не вистачає часу?
– Я навчилася справи ділити на 4 категорії термінове і важливе, термінове не важливе, важливе не термінове, не термінове не важливе.
До слова, мотиваційний ранок: формула успіху від Івана Малковича.