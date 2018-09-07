Мультфільми і короткометражне кіно: у Харкові проходить міжнародний дитячий фестиваль
Вони знімають кіно на смартфони та створюють мультфільми з пластиліну – до Харкова з’їхалися понад дві сотні дітей з усього світу, аби продемонструвати свої маленькі шедеври. Міжнародний фестиваль Дитятко відбувається у Харкові вже вдесяте, і це можливість не тільки виграти приз, а й знайти інвестора для майбутнього проекту.
На фестиваль з`їхалися дві сотні учасників з усього світу – Тайваню, Кореї, Ірану, Білорусі, Греції. З понад тисячі робіт в конкурсну програму потрапило 200 – це й мультики, і короткометражне кіно. На фесті кілька локацій – уроки акторської майстерності, майстер клас для сценаристів, табір Сонячний перетворився на знімальний майданчик.
Що з того вийде – вже сьогодні ввечері має оцінити журі. На переможців чекають призи – це і відеокамери, і ноутбуки, поїздки до Європи та навіть польоти на гвинтокрилі.
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До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Burisma Group підтримала найбільший український фестиваль дитячої пісні Чорноморські Ігри
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