Ми не боїмося. Як живуть грузини на лінії російської окупації

Російська агресія 2008 року забрала у Грузії 20 відсотків її території. Нав’язане кровопролиття завершилось визнанням Кремлем самопроголошених Абхазії та Південної Осетії незалежними країнами. Умовний кордон з цими територіями грузини називають лінією окупації, на якій росіяни показово побудували два десятки баз ФСБ.

Село Одзісі розташоване впритул до окупованої території. Там в яру тече річка, яка є умовним кордоном між Грузією та окупованим Цхінвальським регіоном. 10 років тому це була грузинська територія, та нехтуючи міжнародними домовленостями Кремль після військової агресії проти Тбілісі приєднав Ахалгорський район до самопроголошеної Південної Осетії, перейменувавши його на радянський манер в Ленінгорі.

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Відстояти цілісність Грузії у Європі не змогли хоча намагання були швидше символічними. Тепер на території Південної Осетії 19 баз федеральної служби безпеки та 3 військових бази, побудовані показово впритул до лінії окупації. А прапор Росії тут як підтвердження того, хто є насправді господарем відібраних у Грузії земель.

– Болить серце, коли я дивлюсь на усе це. Краще сидіти у тюрмі, чим бути тут, – говорить один із місцевих мешканців.

Аби потрапити по той бік лінії розмежування місцевим жителям потрібна спеціальна перепустка. Про життя там вони говорити не хочуть – бояться розправи силовиків Південної Осетії аби не опинитсь у підвалах Цхівалі.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що до 28 країн, які вислали дипломатів РФ, приєдналася Грузія

Опубліковано Серпень, 10 в 10:57



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