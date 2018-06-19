Миколаївський суднобудівний завод почав виплачувати зарплати

Один із найбільших боржників країни – Миколаївський суднобудівний завод почав розраховуватися з працівниками. Новиною поділився з профкомом голова обласної держадміністрації.

З 2015-го року завод винен людям 65 млн грн. Укроборонпром, що керує підприємством, до кінця року обіцяє поповнити його статутний фонд на 40 млн. Гроші підуть на сплату боргів працівникам. Але розраховуються тільки з тими, хто пише заяву про звільнення.

Три роки не сплачуються внески до пенсійного та соціального фондів. Кожен новий директор обіцяє людям розрахуватись. Тож тепер вони не вірять словам і вимагають графік погашення боргів.

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Борги утворились, бо Міністерство оборони не розрахувалось за утримання крейсеру Україна, переконують керівники заводу. Колишній флагман українського флоту майже повністю добудований, але країні він не потрібний, тож іржавіє біля причалу у центрі міста. Якщо не підтримувати його на плаву, може статися техногенна та екологічна катастрофа.

Завод уже 10 років не будує кораблі. Час від часу лише ремонтують судна. Нині у сухому доку стоїть великий гідрографічний катер. На ньому задіяні тільки 10% робітників підприємства. Але й такі замовлення дають змогу хоча б виплачувати поточну зарплату півтисячному колективу, каже Віктор Тонкогласюк, який працює тут майже 40 років.

Повнокомплектні судна тут уже навряд чи будуватимуть. Та й суднобудівників майже немає – більшість працівників пенсійного віку. Заводський навчально-виробничий комбінат востаннє випустив 10 зварювальників 3 роки тому. Усі вони виїхали працювати за кордон.

До слова, англійський суд заморозив активи Газпрому.

Опубліковано Червень, 19 в 22:10



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