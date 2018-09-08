Миттєвий порятунок у критичній ситуації – як правильно надати першу допомогу

Сьогодні – Всесвітній день надання першої медичної допомоги і Факти ICTV розкажуть, як потрібно поводитись у ситуації, коли хтось потребує допомоги.

У критичних ситуаціях треба рятувати миттєво – особливо при травмах, зупинках дихання і великих крововтратах. Викликавши швидку, перевірте стан людини. В разі непритомності проконтролюйте дихання. Дихальні шляхи можуть бути перекриті сторонніми предметами або язиком. Впродовж 10 секунд маємо почути 2-3 нормальні вдихи. Якщо людина дихає, переводимо її у стабільне бокове положення. Якщо ж ні – негайно робіть непрямий масаж серця. Перед цим постраждалого потрібно покласти на тверду поверхню та оголити грудну клітку.

Масаж чергуйте зі штучним диханням. Після тридцяти натисків, робіть 2 вдохи через рот, або ніс. Однак не варто забувати про власну безпеку. Людина може бути інфікована, то ж для штучного дихання потрібен спеціальний клапан, який продається у кожній аптеці. За відсутності такого продовжуйте робити лише непрямий масаж серця до приїзду швидкої допомоги.

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Для оперативної допомоги використовують підручні засоби. Звичайна хустка підходить для перев’язок при пораненнях, переломах чи вивиху. Так само можна зупинити і кровотечу: притиснути вену до кісткового виступу та підтримати хусткою чи ременем. Найчастіше в побуті зустрічається носова кровотеча. Закидати голову назад не варто. Так постраждалий може наковтатися крові.

У розвинутих країнах світу відповідні знання або проходження курсів надання першої допомоги обов’язкові для отримання шкільного атестату, а дорослих без таких навичок не беруть на роботу. На жаль, в Україні така державна програма відсутня.

До слова, Факти ICTV розповідали як не потрібно лікуватися

Опубліковано Вересень, 08 в 14:39



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