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На Донбас їдуть вчитися воювати російські строковики – бійці ООС

Піски щодня у фронтових зведеннях. Попри оголошене так зване шкільне перемир’я, кремлівські найманці продовжують обстрілювати селище біля Донецького аеропорту.

Українські військові дають відсіч на шквальні обстріли. Коли затишшя, активно укріплюють позиції.

– Треба копати, щоб зберегти собі життя, щоб були позиції, звідки можна стріляти, куди можна ховатися під час обстрілів. Щоб повернутися додому, до сім’ї, до батьків, – говорить боєць ООС.

Армійці кажуть, якби за самопроголошені республіки воювали місцеві, вони б так не громили рідні міста і села. Сюди їдуть вчитися воювати російські строковики.

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Тим часом, як повідомляє розвідка, ворог боїться наступу українських військових. Побачили це й оборонці Пісків. У день ліквідації ватажка терористів Захарченка над українськими опорниками постійно літали ворожі безпілотники.

Раніше Факти ICTV писали, як ворог слідкує за бійцями ООС.

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