На Кінбурнській косі побудували острови для рідкісних птахів

Миколаївські екологи побудували на Кінбурнській косі острови для птахів. Із квітня тут звили гнізда і вивели пташенят сотні рідкісних видів пернатих. Півострів вважають пташиним, бо через нього пролягає міграційний шлях із півночі до Африки. Тут годуються на перельоті або гніздяться сотні тисяч птахів.

Але через потепління численні озера коси пересихають і молодняк стає здобиччю хижих тварин, яких тут чимало. Проблему мають вирішити штучні острови.

Із квітня, на Кінбурнській косі пташенят вивели сотні пар червонокнижних птахів. Та ці 2 острови, де гніздяться пернаті – штучні. Їх спеціально побудували екологи, аби птахам було де виводити потомство.

Острови на озері Лопушне складені з дерева, трави та очерету. Кілька років конструкцію удосконалювали, з огляду на поведінку різних видів птахів.

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Через Кінбурнську косу птахи мігрують із півночі, із заполярного кола до Африки. Щороку, восени і навесні там сотні тисяч пернатих. Останніми роками на маловодних озерах півострова стало небезпечно: розвелося багато хижих тварин.

Орнітологи сподіваються врятувати популяції рідкісних пернатих. Крім того, розвивати модне у світі хобі – спостереження за птахами. Шанувальники вже є – озброївшись біноклями та довідниками, люди влаштовують змагання з кількості помічених пернатих. А на косі їх буває до трьохсот різновидів.

Нині озера заростають водоростями, спори яких перенеслися з моря. Жовто-бура маса вкриває шаром прибережну смугу, птахам важко знайти собі їжу. Тож екологи тепер борються з новою проблемою – як очистити береги.

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Опубліковано Липень, 03 в 12:15



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