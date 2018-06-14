На Миколаївщині 160 учнів школи замість класів навчатимуться у колишній майстерні

Сюди Тетяна та її однокласники не заходили увесь навчальний рік. У вересні через тріщини на стінах визнали аварійними 8 класів. Це майже половина школи селища Воскресенське.

В аварійних класах дугою вигнулися вікна і зовнішня стіна. 10 років тому тут перекривали дах і закрили водостоки. Тепер у дощ вода ллється під фундамент. 162 учнів початкової школи перевели до майстерні, яку поремонтували їхні батьки. Третій і четвертий класи навчаються у другу зміну.

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5-тисячне селище – частина об’єднаної територіальної громади. Спершу проект протиаварійних робіт зробили для одного крила школи, яке стягнути металевими стрічками. Та нині хочуть реконструювати увесь будинок.

Усі роботи коштують 22 млн грн. Їх у бюджеті громади немає, вона могла б отримати 5 млн з фонду розвитку регіонів, та проект місцева влада вчасно не подала. Мало того, його вкотре відправлять на експертизу. Тож наступний навчальний рік наймолодші школярі знову вчитимуться в крихітних класах майстерні.

До слова, у Києві посилять заходи безпеки у школах і дитсадках.

Опубліковано Червень, 14 в 11:55



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