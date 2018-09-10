На Миколаївщині пенсіонер розстріляв дітей: в якому стані постраждалі

На Миколаївщині 68-річний чоловік вистрелив у дітей. Поранені троє. Двоє з них у лікарні. Старший – 11-річний хлопчик у важкому стані очікує на операцію. Інцидент стався вчора в Новій Одесі.

Чоловіка роздратували діти на вулиці, які голосно грались, тож він узяв саморобний пристрій і вистрелив у них. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі за замах на навмисне вбивство.

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Десять років тому у 68-річного сусіда правоохоронці відбирали рушницю. Тоді напідпитку він стріляв на подвір’ї. А вчора змайстрував саморобний пістолет і влучив у дітей. Сусіди запевняють: пенсіонер тероризував усю вулицю.

У результаті пострілу пенсіонер сам втратив палець. Рештки пристрою поліція вилучила на експертизу. У зловмисника син та онук – правоохоронці. Але у нацполіції обіцяють розслідувати справу без упереджень. Сьогодні чоловікові оголосять про підозру, а завтра мають обрати запобіжний захід.

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Опубліковано Вересень, 10 в 17:10



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