На Миколаївщині під фурами пливуть дороги: чому вагові станції їх не зупиняють
На Миколаївщині через спеку та перевантажені фури – дороги буквально пливуть.
Вже три роки в області намагаються боротися з водіями-порушниками, але спочатку не було вагових комплексів, потім майданчиків під них.
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Торік чотири пункти мали запрацювати, але насправді запустили лише один – не вистачило працівників. Крім того, фури спокійно об’їжджають контроль полями.
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2018-05-29
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