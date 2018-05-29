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На Миколаївщині під фурами пливуть дороги: чому вагові станції їх не зупиняють

На Миколаївщині через спеку та перевантажені фури – дороги буквально пливуть.

Вже три роки в області намагаються боротися з водіями-порушниками, але спочатку не було вагових комплексів, потім майданчиків під них.

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Торік чотири пункти мали запрацювати, але насправді запустили лише один – не вистачило працівників. Крім того, фури спокійно об’їжджають контроль полями.

Раніше Факти ICTV писали про екологічне лихо на Хмельниччині – сирзавод знищує річку.

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