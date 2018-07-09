На Прикарпатті завалився міст – автобуси не ходять, рух паралізовано

Вже майже тиждень жителі села Довге-Калуське без автосполучення. Єдиний міст, що з’єднував їх населений пункт із зовнішнім світом – обвалився.

Село Довге-Калуське розташоване між двома гірськими річками – Лімницею і Чечвою. Обвалений міст був найкоротшим шляхом до райцентру. Зараз люди змушені об’їжджати майже 10 зайвих км суцільного бездоріжжя.

Якщо раніше до Калуша їхалим 15 хвилин, зараз мінімум півтори години. Після обвалу мосту – в село не ходять автобуси. Найближча зупинка в сусідньому селі – за кілька кілометрів.

Чому міст обвалився? У сільради, на балансі якої об’єкт, кілька версій. Зведений ще в 1970-х роках міст ремонтували лише після повені 2008-го, лище частину. Обвалилася якраз та половина, яку не чіпали. Не витримали опори. Їх підмила вода, яка сильно піднялася після стихії.

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Щоправда, селяни мають ще й третю версію. Виявляється, у селі є дробильно-сортувальний вузол та кар’єр з видобутку піщано-гравійної суміші. Щодня мостом їздили наповнені піском 50-тонні вантажівки. Саме під тяжкістю останньої – конструкція і впала.

Чому дорожники не встановили обмежувальні знаки, сільський голова не пояснив. Аварійний міст на днях обстежила спеціальна комісія. Фахівців підрахували: ремонт обійдеться у 8 млн грн. Та в сільській раді таких грошей – немає.

Як швидко відремонтують міст – не відомо. Тим більш, нині на Прикарпатті негайного ремонту потребують ще майже 70 переправ, 8 – знищила остання негода, яка вирувала в області на початку місця. Досі недобудовані ще понад 30 мостів.

До слова, Кримський міст у Google Maps підписали двома мовами.

Опубліковано Липень, 09 в 17:05



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