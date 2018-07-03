На соломі та відходах кукурудзи: як опалюватимуть Кам’янець-Подільський

Сьогодні у Кам’янці-Подільському відкрили першу ТЕС, яка працюватиме на біомасі – щепі, соломі та відходах кукурудзи.

Відтепер стотисячне місто повністю незалежне від газу. Надпотужні котли здатні одночасно виробляти як тепло, так і електроенергію. За попередніми підрахунками комунальників, ТЕС повністю окупить себе за 5 років, а люди безперебійно матимуть гарячу воду.

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Впровадження цього проекту дозволить заощадити місту понад 100 мільйонів гривень на споживанні газу. Головний інвестор важливого енергопроекту – Світовий банк, він надав 9,6 млн доларів кредиту під одну соту відсотка річних.

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Опубліковано Липень, 03 в 19:34



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