На Тернопільщині відкрили вхід до печери, яку не знайшли навіть НКВСівці

На Тернопільщині відкрили вхід до печери Озерна. Місцина неповторна і нарешті облаштована для туристів. Раніше потрапити в печеру людині, яка не знала про неї було неможливо. Під час Другої світової тут у підземеллі переховувалися цілі єврейські родини від нацистів – діти досі згадують як це було. Згодом у печері багато років жили бійці УПА.

Вхід не могли знайти ні фашисти, ні радянські НКВСівці, Майже десять років це підземелля було постійно заселене людьми. Спочатку тут у Другу світову переховувалися єврейські сім’ї – всього 38 людей.

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Від помешкань вціліло тільки те, що з каменю – стіл і стільці де всі вечеряли. За час переховування євреї навіть зробили своєрідний млин – виточили жорнова і перемелювали муку для хліба Дерев’яні ліжка давно прогнили, про кухню нагадує лише великий прошарок сажі на стінах. Після звільнення території радянською владою 45-го євреї втечуть до Канади, а їх сховок займуть воїни УПА.

Вірші, клятва, документи і висічені тризуби – все старанно затиратимуть радянські спецслужби. Тільки ось історію знищити так і не вдалося.

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Опубліковано Серпень, 15 в 16:41



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