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На третину вужча розмітка на дорозі: плюси та мінуси нововведення

З 1 вересня смуги для руху транспорту в містах та селах дозволяють малювати вужчими на третину. Тобто не 3 метри 75 сантиметрів, як ми звикли, а 2,5 метри.

Сумніваєтеся чи вміститься ваш автомобіль – скидайте швидкість, їдьте обережніше. Для цього нововведення і запроваджують.

Наприклад, на дорозі дві широкі смуги. Тепер з них спокійно можуть зробити вузенькі три. Якщо не вистачає ширини, зможуть намалювати велодоріжку. Першими таку можливість використали Київ та Львів. У Держагенстві автодоріг пояснюють – так їздять по всій Європі. Це дисциплінує водіїв, змушує скинути швидкість, зменшує кількість аварій, ліквідує затори.

Вузькі дороги – ефективні, але далеко не всюди, констатує керівник навчального центру контраварійної підготовки. По-перше, аби комфортно на них почуватися, покриття  має бути майже ідеальним. А в нас часто водії петляють, аби не влетіти в яму. А на звужених смугах це робити буде небезпечно.

По-друге, на відміну від тієї ж Європи, у нас через  місто проїжджають фури. У такі параметри вони ледь вмістяться.

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