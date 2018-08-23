Над Україною піднято синьо-жовтий прапор. Ретро-кадри з 1990-го

Прапор із синьо-жовтими барвами з’явився в Україні ще у 13 столітті на землях Галицько-Волинського князівства.

Його використовували в походах княжого війська нарівні з червоно-чорними стягами.

Є різні версії, що уособлюють барви українського стягу: небо і поле пшениці, сонце і воду, колір золотого лева, що спинається вгору.

Символ української державності було піднято ще за часів СРСР. Над столичною мерією. Тоді, 24 липня 1990 року, комуністична Україна доживала останні дні.

Потім буде путч у Москві і розпад Радянського союзу. А вже 24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність України, і синьо-жовтий стяг замайорів над будинком Верховної Ради.

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На загальнодержавному рівні день прапора почали відзначати з 23 серпня 2004 року. І сьогодні без перебільшення можна сказати, що і тоді, коли ми тільки робили перші кроки як Незалежна держава і нині, коли Україна страждає від війни з імперською Росією, прапор не просто став атрибутом державності, а є і буде символом незламності українського духу, символом трагедії, надії і без сумніву – перемоги, однією з найвищих і найшановніших святинь.

До слова, бійці АТО встановили стяг по дорозі в Донецький аеропорт.

Опубліковано Серпень, 23 в 6:30



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