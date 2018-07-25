Надання УПЦ автокефалії – рішення оголосять за кілька днів

Чи повинна незалежна держава мати власну церкву? Чи нормально, коли людина має впевненість, що у будь-якому храмі її молитва дійде до Бога? Напевно, в усіх куточках світу на ці питання – відповідь “Так”. Утім в Україні, як завжди, все трохи по-своєму.

Теза про розкол найбільш часто звучить від представників української православної церкви, що підпорядковується Московському патріархату. Більшість її служителів впевнені: у разі, якщо Вселенський патріархат надасть автокефалію Київському Патріархату або навіть просто визнає його канонічність – це остаточно розділить українських православних.

Щоправда, незрозуміло, як їх можна розділити ще більше – адже дві найвпливовіші у державі церкви існують роздільно одна від одної вже понад чверть століття. Втім, і в УПЦ Московського патріархату є ієрархи, які вважають, що саме автокефалія дає українським вірянам надію на возз’єднання.

Саме політичне керівництво країни два місяці тому несподівано для багатьох зробило церковне питання топ-темою. Спочатку президент Петро Порошенко, а за ним Верховна Рада надіслали до Вселенського патріарха Варфоломія звернення з проханням надати українській Церкві автокефалію.

Трохи згодом з цим же до Константинополя звернулися і три екс-президенти України. Вони впевнені: незалежність церкви означатиме не розбрат, а мир.

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Коли у 2001-му році в Україну завітав глава Ватикану – Папа Римський Іоан Павло другий, до його молитви за Україну доєдналися мільйони вірян різних конфесій, за винятком Московського патріархату.

Але сьогодні у фокусі уваги України – не Рим, а Константинополь, де вирішується доля нашої церковної незалежності.

Така зацікавленість в отриманні томоса від Константинополя Церкви Київського патріархату зрозуміла. Саме на ній лежить тавро неканонічності. А для християнина це надважливо. Тут питання не власності на храм чи службового підпорядкування, а молитовної ефективності. Неканонічний – це не той, хто визнає не того Патріарха.

Це той, кого не чує Бог. Тому таку увагу і привернула заява Вселенського патріарха, яку він зробив днями:

“Розкол – не аргумент, щоб позбавляти весь народ зв’язків з канонічністю”.

Втім, у різних Церквах її знов сприйняли по-різному. Прибічники автокефалії почули у ній натяк на визнання, супротивники – заклик до покаяння розкольників.

Тож, схоже, інтрига збережеться до кінця липня, коли під час святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі нарешті стане відомо про рішення Варфоломія. Головне, щоб воно посприяло єднанню українських церков, а не поглибленню їхньої ворожнечі.

До слова, рішення про автокефалію має прийматися не в Константинополі, не в Москві, а в Києві і тільки після подолання розколу.

Опубліковано Липень, 25 в 12:36



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