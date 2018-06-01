Надшвидкі зарядні станції для електрокарів: за 15 хвилин та від 60 грн

У Києві почали роботу перші 8 надшвидких зарядних станцій для електротранспорту STRUM. Вони відрізняються потужністю і можливістю експрес зарядки.

Якщо звичайні повністю заряджають авто від 4 годин, то швидкі для більшості моделей – менше, ніж за одну.

Ці станції встановлює енергетична компанія ДТЕК. Їх розташують у найбільших торгівельних центрах.

Дивіться: Десантування з Мі-8 в тилу ворога: військові навчання на Рівненщині

Зарядити авто на 100 кілометрів обійдеться від 60 до 120 грн. Вже до кінця червня хочуть встановити ще дві таких по Києву. А згодом – на трасах що з’єднують столицю з найбільшими містами – Одесу, Львів, Дніпро.

У компанії ДТЕК заявили про намір розвивати інфраструктуру для електротранспорту, адже бачать у цьому великі перспективу.

До слова, на Миколаївщині через спеку та перевантажені фури – дороги буквально пливуть.

Опубліковано Червень, 01 в 19:37



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.