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Надшвидкі зарядні станції для електрокарів: за 15 хвилин та від 60 грн

У Києві почали роботу перші 8 надшвидких зарядних станцій для електротранспорту STRUM. Вони відрізняються потужністю і можливістю експрес зарядки.

Якщо звичайні повністю заряджають авто від 4 годин, то швидкі для більшості моделей – менше, ніж за одну.

Ці станції встановлює енергетична компанія ДТЕК. Їх розташують у найбільших торгівельних центрах.

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Зарядити авто на 100 кілометрів обійдеться від 60 до 120 грн. Вже до кінця червня хочуть встановити ще дві таких по Києву. А згодом – на трасах що з’єднують столицю з найбільшими містами – Одесу, Львів, Дніпро.

У компанії ДТЕК заявили про намір розвивати інфраструктуру для електротранспорту, адже бачать у цьому великі перспективу.

До слова, на Миколаївщині через спеку та перевантажені фури – дороги буквально пливуть.

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